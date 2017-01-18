Siri помогла парализованному экстремалу вызвать скорую помощь

Голосовой ассистент Siri для iPhone спас велосипедиста-экстремала Эндрю Чо, когда он оказался парализован. Об этом сообщает издание Motherboard.

В начале января Чо почувствовал, что у него немеют конечности, и решил вызвать скорую помощь. Когда он встал, чтобы заранее открыть дверь для врачей, произошел разрыв кровеносного сосуда между третьим и четвертым шейными позвонками. Тело мужчины ниже шеи оказалось парализовано.

Чо упал на пол. Кроме него, в доме никого не было, поэтому он не мог позвать на помощь. Ему повезло: iPhone упал на пол прямо перед его лицом. Он сумел языком нажать на кнопку, которая активирует голосовой ассистент, и попросил Siri позвонить в службу спасения 911.

В больнице Чо прооперировали. Врачи полагают, что у него есть шанс на выздоровление, однако в ближайшие 12 месяцев мужчина, скорее всего, останется парализован. Друзья Чо создали страницу на сервисе GoFundMe для сбора средств на лечение. Доброжелатели уже пожертвовали ему около 98 тысяч долларов.

В июне 2016 года сообщалось, что Siri помогла жительнице Австралии вызвать врачей, когда ее годовалая дочь перестала дышать. В панике женщина выронила смартфон, но не растерялась и крикнула: «Эй, Siri, вызови скорую помощь».