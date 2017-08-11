Заподозренному в сутенерстве батюшке предъявили обвинение

Российскому священнику, пытавшемуся вывезти из Витебска в Санкт-Петербург двух белорусок для занятия проституцией, предъявлено обвинение. Об этом агентству Sputnik Беларусь сообщила официальный представитель витебского управления Следственного комитета Белоруссии Светлана Сахарова.

Мужчине инкриминируется покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом предполагаемых проституток за пределы государства. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет и конфискация имущества. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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Также в белорусском СК уточнили, что, вопреки сообщениям СМИ, священника задержали не в ходе штурма витебского притона, а на городском автовокзале в момент посадки в автобус. Вместе с ним были задержаны две женщины.

На время следствия и судебного разбирательства священник будет запрещен в служении, заявил «Интерфаксу» 7 августа замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Об инциденте в Витебске с участием 39-летнего отца Николая (в миру Николая Киреева) из Ленинградской области 5 августа написало издание 47news. По его информации, при отъезде 2 августа батюшка рассказал служителям своего храма, что собирается посетить монастырь в Подмосковье. Своей жене священник ничего не сообщил, и та через несколько дней забеспокоилась и обратилась в полицию. Вскоре после этого появились сведения, что Киреев был задержан якобы в витебском притоне, где в тот момент находились проститутки, при этом сам он был не клиентом. «Все, что мы пока услышали, это слова "он собирался вывезти в город Санкт-Петербург женщин"», — указывало 47news.