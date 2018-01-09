ОМОН разогнал несколько тысяч мигрантов в Томске

Около двух тысяч иностранцев устроили давку у миграционного центра на Иркутском тракте в Томске, пытаясь получить разрешение на временное проживание. Для наведения порядка привлекли ОМОН, Росгвардию и полицию, сообщает tv2.today.

По данным издания, давку образовали мигранты, пытавшиеся прорваться за регистрацией без очереди, которую занимали по спискам со 2 января. Напряжение в толпе усилилось после сообщения о том, что разрешения закончились к полудню. Правоохранители применили дубинки и электрошокеры.

Как рассказала уроженка Казахстана Камила Тохтаходжаева, ее чуть не убили во время давки. «Люди вокруг вели себя как бараны. Они вообще никого не слушали. Когда их просили отойти на три шага назад, всем было плевать. Наоборот, напирали на дверь, даже сотрудников не пускали», — написала она в комментариях в социальной сети «Вконтакте».

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Когда женщина уже стала задыхаться и попросила о помощи, сотрудник ОМОНа ответил, что она «сама виновата». «Виновата, что меня родили на территории Казахстана, или из-за того, что пришла получать квоту?», — риторически поинтересовалась Тохтаходжаева.

На комментарии пользователей о том, что «мигранты отнимают рабочие места», она возразила, что «на каждое рабочее месте приходят несколько человек, работодатель, в свою очередь, выбирает наиболее сильного сотрудника».

По данным издания, в этом году, как и в прошлом, на регион выделили всего тысячу квот на временное проживание для мигрантов. Иностранцам, которые не успели получить документ, придется ждать еще год.

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