Украинские гастарбайтеры перерыли монастырское кладбище и разбросали кости

Приехавшие с Западной Украины гастарбайтеры разрыли старинное архангельское кладбище на территории бывшего подворья Николо-Карельского монастыря и причинили ущерб зданию. Об этом «Архангельск-ИНФО» сообщили московские сталкеры, исследовавшие окрестности старинного памятника.

Москвичи обнаружили раскопанные могилы в начале ноября. По их словам, на протяжении нескольких дней ворота во двор палат были плотно завешены непрозрачной пленкой, а рабочие долгое время не давали сталкерам пройти внутрь.

Пробравшись за забор, они обнаружили большой котлован на месте древнего городского кладбища. Из ямы был виден фундамент исторических построек, а вокруг нее были разбросаны кости, похожие на человеческие. Исследователи предположили, что останки могли принадлежать в том числе жертвам Большого террора — в 1930-е годы на этом месте были массовые расстрелы.

Издание отмечает, что рабочих, уничтоживших культурный археологический слой, наняло руководство Архангельской митрополии. По информации «Ленты.ру», инициаторами реконструкции были главный митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил и его казначей-инокиня Серафима (Голубка).

Бывшее подворье Николо-Карельского монастыря считается ценной исторической постройкой. Сейчас оно переделано под общежитие для трудовых мигрантов из Закарпатья и Галичины (Западная Украина).

«Архангельск-ИНФО» пишет, что своим распоряжением реконструировать палаты представители епархии нарушили статью 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия». Инспекция по охране объектов культурного наследия и прокуратура Архангельска начали проверку.