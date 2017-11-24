Россия
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Раскрыты потери Германии от антироссийских санкций
Шведские церковники отказались считать Бога мужчиной
Тимати написал продолжение своего главного хита «Тантум Верде Форте»
Испытание российского супероружия попало на видео
Украинские гастарбайтеры перерыли монастырское кладбище и разбросали кости
Десятки липецких школьников оказались в больнице из-за мобильного приложения
Ночью в Москве прошли посадки  

Украинские гастарбайтеры перерыли монастырское кладбище и разбросали кости

Перейти в «Мою Ленту»

Приехавшие с Западной Украины гастарбайтеры разрыли старинное архангельское кладбище на территории бывшего подворья Николо-Карельского монастыря и причинили ущерб зданию. Об этом «Архангельск-ИНФО» сообщили московские сталкеры, исследовавшие окрестности старинного памятника.

Москвичи обнаружили раскопанные могилы в начале ноября. По их словам, на протяжении нескольких дней ворота во двор палат были плотно завешены непрозрачной пленкой, а рабочие долгое время не давали сталкерам пройти внутрь.

Пробравшись за забор, они обнаружили большой котлован на месте древнего городского кладбища. Из ямы был виден фундамент исторических построек, а вокруг нее были разбросаны кости, похожие на человеческие. Исследователи предположили, что останки могли принадлежать в том числе жертвам Большого террора — в 1930-е годы на этом месте были массовые расстрелы.

Издание отмечает, что рабочих, уничтоживших культурный археологический слой, наняло руководство Архангельской митрополии. По информации «Ленты.ру», инициаторами реконструкции были главный митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил и его казначей-инокиня Серафима (Голубка).

Бывшее подворье Николо-Карельского монастыря считается ценной исторической постройкой. Сейчас оно переделано под общежитие для трудовых мигрантов из Закарпатья и Галичины (Западная Украина).

«Архангельск-ИНФО» пишет, что своим распоряжением реконструировать палаты представители епархии нарушили статью 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия». Инспекция по охране объектов культурного наследия и прокуратура Архангельска начали проверку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Архангельске ведется варварская «реставрация» подворья Николо-Карельского монастыря
Вандалы осквернили пятьдесят могил на Казанском кладбище под Петербургом
В Барнауле украли едва высаженные у мемориала ели
Житель Иваново воткнул осиновый кол в могилу погибшего 20 лет назад обидчика
Другие материалы рубрики
Россия00:09Сегодня

«Я научу тебя дождю»

Кто учит российских инвалидов снимать большое кино
19:4223 ноября

Богатейший депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на Генпрокуратуру

15:34Сегодня

Большинство россиян отказалось от рождения детей

16:08Сегодня

Школьники из Архангельска сняли попойку с сексом на видео и выложили в сеть

Россия00:0521 ноября

«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»

Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
20:3022 ноября

Госдума поддержала ужесточение наказания за издевательства над животными

14:51Сегодня

Пропавшего без вести школьника нашли в городской столовой

12:09Сегодня

Чувашские власти исследовали позы грязных детей и многое поняли

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
17:3122 ноября

Девочка отбилась кочергой от ворвавшегося в дом извращенца в маске

10:39Сегодня

В России сократят число иностранцев

14:12Сегодня

Памятник «мальчику Коле из Нового Уренгоя» открыли в Тюмени

Россия
«Я научу тебя дождю»
Кто учит российских инвалидов снимать большое кино
Украинские гастарбайтеры перерыли монастырское кладбище и разбросали кости
Большинство россиян отказалось от рождения детей
Школьники из Архангельска сняли попойку с сексом на видео и выложили в сеть
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Пропавшего без вести школьника нашли в городской столовой
Чувашские власти исследовали позы грязных детей и многое поняли
Все материалы
Мир
Сулейман КеримовЛазурно: российского миллиардера задержали в Ницце
Сулеймана Керимова подозревают в отмывании миллионов евро
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Раскрыты потери Германии от антироссийских санкций
Трехлетнюю воспитанницу итальянского детсада поймали с марихуаной
Боевики в Египте взорвали и расстреляли 155 человек
Американские школьники застукали учительницу Кокс за употреблением кокаина
Судьба генерала: Ратко Младич умрет в тюрьме
Он убивал мусульман тысячами и не щадил даже детей
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге
Пьяный школьник избил полицейского в Риге
Актер Зеленский обрушился с критикой на СБУ из-за сериала «Сваты»
Бегство Плотницкого в Москву связали с «Черной пятницей»
В сети появилось видео прилета главы ЛНР в Москву
Король Бельгии вспомнил ночевку на полу в киевской квартире
Все материалы
Экономика
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Интернет с небес
Tele2 научилась превращать дождь в Wi-Fi
Чубайс назвал себя виноватым в действиях бывшего директора «Роснано»
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Шувалов призвал приготовиться к отмене санкций
McDonald's предложили признать иностранным агентом
Корпорация МСП поможет наладить сборку немецкой техники в Калуге
Все материалы
Силовые структуры
Ничего себе поездочка
Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов
Умар Джабраилов«Дальше буду жить красиво»
Сколько стоит пострелять у Кремля под кокаином, если вы Умар Джабраилов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Силовики задержали привязавших гранату у двери главы столичного института
Хромой убийца за час проломил головы двум пермякам
Дети дагестанской знати ввязались в перестрелку
Задержание главы женской ячейки исламистов в Петербурге попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Додумались
Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Испытание российского супероружия попало на видео
Найдено неопровержимое доказательство эволюции
Растение-шпион создадут в США
Минобороны представило видео испытания новой противоракеты
Все материалы
Спорт
Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи
Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей
Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи
Надежда Карпова«У нас нет премий, как у мужиков»
Российская футболистка сбежала из Чертаново в Испанию и стала звездой
Иранским тяжелоатлеткам разрешили соревноваться в хиджабах
Футболист «Локомотива» облетит земной шар за 22 дня
Отстраненный от Олимпиад российский лыжник похудел и отказался от Кубка мира
Американская скелетонистка заплакала от счастья после отстранения россиянки
Все материалы
Культура
Признак оперы
Как Дмитрий Хворостовский стал главным оперным певцом России
Дон баритон
Умер Дмитрий Хворостовский — самый прославленный российский оперный певец
Названы любимые музыканты россиян
Тимати написал продолжение своего главного хита «Тантум Верде Форте»
Научная фантастика заставила читателей поглупеть
Опубликованы семь худших сцен секса в литературе
Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги
Все материалы
Интернет и СМИ
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Соловьев назвал Собчак проектом Кремля
Малые повзрослели
Почему состарившиеся школьники-миллионеры уходят с YouTube
Резвая бабушка зачитала трек «Скрррра па па» вместе с чернокожим рэпером
Загадка со спрятавшейся в ветках змеей поставила в тупик пользователей сети
Австралийка съела половину бургера и обнаружила в нем личинки
Овечкин заявил об открытии сайта «Команды Путина»
Все материалы
Ценности
Демон распродаж
Тест «Ленты.ру»: вы алкоголик или шопоголик?
Секретный внедорожник Lamborghini показали на видео
Dolce & Gabbana сделали модными сумки челноков
Lada вновь полюбилась россиянам
Названы лучшие косметические бренды для шопинга в «Черную пятницу»
Названы магазины с самыми высокими скидками в «Черную пятницу»
Bell & Ross сделал модель для фанатов ретрокаров
Все материалы
Путешествия
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Второй нос
Попробовать 108 вин за четыре дня и не умереть
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Сомнительное удовольствие
Библейский потоп, ужасные казни и другие забавы в самых странных парках мира
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Шведские церковники отказались считать Бога мужчиной
Австралийка назвала рак целебным и попала под шквал критики
Пассажир показал выпадающий из самолета иллюминатор
Избившего знакомую до полусмерти сталкера покарали
Все материалы
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
«Американец», который смог
Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу
Что. Вы. Наделали
Как мы потеряли идеальный Porsche и снова его нашли
Мистер Спок
Мы пощупали новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
Lada впервые попала в рейтинг любимых автобрендов россиян
Представлен новый Infiniti QX50 с революционным мотором
Компания Great Wall представила премиальный гибридный кроссовер
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Все материалы