Россия
 

В Барнауле украли едва высаженные у мемориала ели

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Неизвестные выкопали и увезли 22 молодые ели, высаженные у Мемориала Славы, посвященного героям Великой Отечественной войны в Барнауле, сообщается на сайте администрации города.

«Полиция производит следственные действия на месте происшествия», — отмечено в тексте. Инцидент произошел в ночь на среду, 11 октября.

Как отметила главный агроном МУП «Горзеленхоз» Людмила Белоусова, деревья могли быть похищены с целью продажи.

Отмечается, что работы по высадки этих елей и обновлению зеленой изгороди по периметру комплекса были завершены только на днях — в воскресенье, 8 октября.

20 апреля два жителя Днепропетровской области Украины разрезали бронзовую скульптуру памятника Неизвестному офицеру, чтобы сдать ее в металлолом. Полицейские задержали мужчин, когда они грузили части монумента в автомобиль. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над могилой.

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