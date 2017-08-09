Двое пьяных киргизов погнули штык винтовки у памятника на Фрунзенской набережной

В Москве задержали двоих 29-летних пьяных уроженцев Киргизии, которые на Фрунзенской набережной избили мужчину, приехавшего в столицу из Санкт-Петербурга, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Кроме того, указанные граждане повредили бронзовый памятник героям фильма "Они сражались за Родину" — погнули штык винтовки», — отметил он.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Полиция обнаружила подозреваемых неподалеку от места преступления.

Скульптурная композиция «Они сражались за Родину» была открыта в ноябре прошлого года перед фасадом здания Минобороны России. Памятник состоит из пяти бронзовых фигур героев одноименного фильма. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что это мемориал посвященный «людям, которые увековечили подвиг наших воинов и нашей страны в кино», передает ТАСС.

8 августа сообщалось, что в Пятигорске вандалы оторвали бронзовую шляпу от памятника персонажу «Двенадцати стульев» Кисе Воробьянинову. По данному факту возбуждено уголовное дело. В мэрии отметили, что для того, чтобы повредить композицию потребовалось серьезные усилия, что свидетельствует о преднамеренных действиях неизвестных.

