Пятигорские вандалы оторвали шляпу памятнику Кисе Воробьянинову

Неизвестные оторвали бронзовую шляпу от памятника персонажу «Двенадцати стульев» Кисе Воробьянинову, установленному в курортной части Пятигорска (Ставропольский край). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Этот элемент памятника весом почти полсотни килограммов крепился на анкерных болтах, а в двух местах был еще и приварен к не менее массивному бронзовому чемодану. Повредить композицию невозможно было без серьезных усилий, что говорит о преднамеренных действиях неизвестных», — считают в мэрии.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

В мэрии добавили, что скульптор Равиль Юсупов пообещал безвозмездно изготовить новую шляпу. Ее планируется установить на прежнее место с максимально прочной фиксацией уже в сентябре. Располагалась она не на голове Кисы, а на его чемодане, который является частью композиции.

Сообщается, что раньше вандалы уже повреждали этот памятник. В 2008 году поваленную фигуру установили на прежнее место, укрепили, а внутреннюю полость залили бетоном.

Ипполит Матвеевич или Киса Воробьянинов — персонаж Ильфа и Петрова, бывший дворянин, после революции ставший регистратором в ЗАГСе уездного города N. Именно ему в наследство от тещи достались дореволюционные фамильные драгоценности, спрятанные в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса. Поиски Кисой сокровища вместе с жуликом Остапом Бендером составляют сюжет самого знаменитого романа писателей «12 стульев».