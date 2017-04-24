Вандалы разрушили памятник Пушкину в Подмосковье

Неизвестные разрушили памятник русскому поэту Александру Пушкину в подмосковном Орехово-Зуево. От фигуры классика остались только ноги. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
В администрации города произошедшее назвали «абсолютно безнравственным и низким поступком». Отмечается, что полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению причастных лиц.
Местные власти также заверили, что статуя будет восстановлена. «В рамках программы по подготовке к 100-летнему юбилею города предусмотрены средства на реконструкцию памятника и благоустройство всего сквера», — отметил глава Орехово-Зуева Геннадий Панин.
Как сообщил телеканалу «360» житель Орехово-Зуево Алексей Иванчихин, памятник Пушкину и ранее находился в плачевном состоянии — в нем была сквозная дыра.
За что же вы так Александра Сергеевича не любите @er_novosti @andreyvorobiev @press__mo ? Ваша #стратегиягубернатора #губернатормо #андрейворобьев #лидерствоэтореальность уже который год #памятник разрушает. Дыра сквозная на пояснице!!! #панинавотставку #воробьевавотставку #переменыподмосковья #переменыореховозуева #вопросгубернатору #360тв #россия24 #эфиргубернатора #прямойразговор #администрацияпрезидента #онф #дмитрийпесков #песков #командагубернатора #культура #мединский #открытаявласть #нашеореховозуево #ореховозуево #площадьпушкина @gosadmtehnadzor @tatianavitusheva @mincult_russia @elmirakhaimurzina #геннадийпанин
О ненадлежащем состоянии скульптуры Иванчихин еще неделю назад писал в Instagram.