Вандалы разрушили памятник Пушкину в Подмосковье

Неизвестные разрушили памятник русскому поэту Александру Пушкину в подмосковном Орехово-Зуево. От фигуры классика остались только ноги. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В администрации города произошедшее назвали «абсолютно безнравственным и низким поступком». Отмечается, что полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению причастных лиц.

Местные власти также заверили, что статуя будет восстановлена. «В рамках программы по подготовке к 100-летнему юбилею города предусмотрены средства на реконструкцию памятника и благоустройство всего сквера», — отметил глава Орехово-Зуева Геннадий Панин.

Как сообщил телеканалу «360» житель Орехово-Зуево Алексей Иванчихин, памятник Пушкину и ранее находился в плачевном состоянии — в нем была сквозная дыра.

О ненадлежащем состоянии скульптуры Иванчихин еще неделю назад писал в Instagram.