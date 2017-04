Вандалы разрушили памятник Пушкину в Подмосковье

За что же вы так Александра Сергеевича не любите @er_novosti @andreyvorobiev @press__mo ? Ваша #стратегиягубернатора #губернатормо #андрейворобьев #лидерствоэтореальность уже который год #памятник разрушает. Дыра сквозная на пояснице!!! #панинавотставку #воробьевавотставку #переменыподмосковья #переменыореховозуева #вопросгубернатору #360тв #россия24 #эфиргубернатора #прямойразговор #администрацияпрезидента #онф #дмитрийпесков #песков #командагубернатора #культура #мединский #открытаявласть #нашеореховозуево #ореховозуево #площадьпушкина @gosadmtehnadzor @tatianavitusheva @mincult_russia @elmirakhaimurzina #геннадийпанин

A post shared by Иванчихин Алексей (@ivanchihin_alexsej) on Apr 12, 2017 at 2:51am PDT