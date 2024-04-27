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12:14, 27 апреля 2024Мир

Американский промышленник назвал закон о помощи ВСУ необходимым для будущего США

FT: в США заявили, что закон о помощи ВСУ необходим для будущего американцев

Фото: Senior Airman Cydney Lee / U.S. Air Force

Одобренный Конгрессом США закон о помощи Украине необходим для защиты будущего американцев, заявил исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности Соединенных Штатов Эрик Фаннинг. Его цитирует британская газета The Financial Times (FT).

По словам промышленника, соответствующий закон является «столь необходимым вливанием финансирования, которое защитит будущее Америки за счет пополнения американских запасов и увеличения производственных мощностей здесь у себя дома».

25 апреля в Конгрессе США заявили, что нового пакета военной помощи Украине недостаточно для того, чтобы Киев добился успеха на фронте.

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      Виктория Кондратьева
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