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12:08, 27 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об окружении группировки ВСУ под Авдеевкой

Кимаковский: группировка ВСУ попала в окружение в селе Бердычи под Авдеевкой

Фото: Thomas Peter / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, в окружение попали украинские военнослужащие на окраинах села Бердычи. Кимаковский уточнил, что сложившаяся вокруг населенного пункта оперативная обстановка не позволяет ВСУ чувствовать себя свободно.

«[ВСУ испытывают] проблемы с логистикой и подвозом [боекомплекта и провизии]», — добавил советник главы ДНР.

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Ранее сообщалось, что российские военные подбили и вывезли под Авдеевкой штурмовую машину М1150 ВСУ на базе американского танка Abrams. Обезвредить украинскую технику удалось попаданием по оптическим приборам. После этого «ослепленная» машина заехала на минное поле.

26 апреля стало известно о развитии прорыва под Авдеевкой. По данным военкоров, в районе Бердычей подразделения ВСУ оказались под угрозой охвата в клещи.

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      Екатерина Грищенко
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