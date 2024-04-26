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20:04, 26 апреля 2024Бывший СССР

Военкоры сообщили о развитии прорыва под Авдеевкой

«РВ»: ВС России расширяют прорыв на авдеевском направлении у Бердычей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширяют прорыв линии фронта на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Очеретино и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Военкоры сообщили о продвижении российских подразделений в районе Бердычей. Отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке оказались под угрозой охвата в клещи после потери Новобахмутовки и сокращают линию фронта.

«Ожидается дальнейшее отступление ВСУ вплоть до того, что им придется бежать на 10-15 километров западнее», — заявили «РВ».

В результате продвижения ВС России украинские войска могут отступить из населенных пунктов Нетайлово, Карловка и Уманское.

Ранее «РВ» со ссылкой на источники сообщили, что ВС России взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.

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      Юрий Леонов
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