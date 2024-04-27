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10:43, 27 апреля 2024Бывший СССР

Под Авдеевкой захвачена штурмовая машина ВСУ на базе Abrams

Бойцы ВС России под Авдеевкой вывезли штурмовую машину М1150 на базе Abrams

Фото: Spc. Tyler Kingsbury / Wikipedia

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России под Авдеевкой подбили и вывезли штурмовую машину М1150 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базе американского танка Abrams. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира полка ВС России с позывным Вольск.

Вольск рассказал, что его подразделение подбило штурмовую машину М1150 Shredder, предназначенную для проделывания проходов в заграждениях. Бойцы ВС России смогли обезвредить технику ВСУ попаданием БПЛА по оптическим приборам.

«После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части», — заявил офицер ВС России. Для эвакуации машины пришлось привлечь два тягача и подорвать гусеницы. В настоящий момент специалисты ремонтного подразделения восстанавливают технику.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине и перенаправил вопрос украинскому руководству.

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      Юрий Леонов
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