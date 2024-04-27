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12:12, 27 апреля 2024Россия

В Кремле высказались о возможности переговоров с Украиной

Песков: предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Поэтому специальная военная операция будет продолжена, отметил он.

Говоря о причинах выхода Киева из переговорного процесса, стартовавшего вскоре после начала спецоперации, Песков указал на давление извне. Речь идет о влиянии Лондона, пояснил представитель Кремля, назвав все остальные заявления на этот счет «заявлениями».

Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал о ходе российско-украинских переговоров в 2022 году, которые прошли в Стамбуле. «Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать"», — вспомнил он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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