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20:14, 25 апреля 2024Россия

Мединский рассказал о стамбульских переговорах с Украиной

Мединский: Киеву нужно было согласовывать договоренности с «тремя начальниками»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Киев должен был согласовывать договоренности с Москвой с «тремя начальниками». Так помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли в 2022 году в Стамбуле.

«Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать"», — вспомнил Мединский.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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Ранее президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

«Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры», — подчеркнул российский лидер.

ЖЗЛ
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