Мединский: Киеву нужно было согласовывать договоренности с «тремя начальниками»

Киев должен был согласовывать договоренности с Москвой с «тремя начальниками». Так помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли в 2022 году в Стамбуле.

«Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать"», — вспомнил Мединский.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

«Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры», — подчеркнул российский лидер.