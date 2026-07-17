В Госдуме удивились запросу Плющенко на грант в размере 24 миллионов рублей

Депутат Свищев удивился запросу Плющенко на грант для шоу в размере 24 миллионов рублей

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев выразил удивление в связи с заявкой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей. Его слова приводит «Советский спорт».

Свищев заявил, что Плющенко — известный фигурист, тренер и владелец школы под собственным брендом, однако при этом он отправляет своего ребенка выступать за другую страну. «При этом он обращается к государству: "Дайте грант". Вот это удивительно», — добавил депутат.

Свищев также предложил уточнить правовой статус спортсмена и его семьи: необходимо изучить, гражданином какой страны он сейчас является, за кого выступают его подопечные и где Плющенко продолжает жить и работать.

Ранее академия «Ангелы Плющенко» подала в Президентский фонд культурных инициатив заявку на указанную сумму. Поводом стало проведение ледового шоу «Снежная королева».

21 мая стало известно, что сын Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее его отец, Плющенко-старший, неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.