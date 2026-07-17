Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:23, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Звездам «Аншлага» запретили въезд в европейскую страну

Звездам «Аншлага» Данильцу и Моисеенко запретили въезд в Латвию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Народным артистам Украины, звездам юмористической программы «Аншлаг» Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко, известным как дуэт «Кролики», запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел европейской страны Байба Браже в соцсети X.

«Я приняла решение включить Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список персон нон грата и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала глава ведомства.

Браже уточнила, что решение было принято на основании латвийского закона об иммиграции.

Ранее известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко), живущая в Латвии, заявила о притеснении властями страны русских. При этом, по ее словам, обычные жители страны в бытовом общении не проявляют русофобию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия ударила по сухогрузам Украины
    Врач показал лицо женщины с нитями наружу после неудачной подтяжки
    Российские войска ударили по Одессе
    Звездам «Аншлага» запретили въезд в европейскую страну
    Новых глав Минобороны и МИД Украины назвали
    Стало известно об угрозе пожизненного срока для солиста группы «Тараканы!»
    В Госдуме удивились запросу Плющенко на грант в размере 24 миллионов рублей
    Козловский вернулся на сцену МДТ после трехлетней паузы
    Акции космической компании Маска подешевели до минимума
    Семейная пара и их ребенок рухнули с туристической смотровой площадки и не выжили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok