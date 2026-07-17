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18:34, 17 июля 2026Забота о себе

Врач развеял популярный миф об арбузах

Уролог Бицоев: «Арбузная терапия» опасна для людей с заболеваниями почек
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Joel Lee / Unsplash

Мнение, что арбузы помогают избавиться от камней в почках, не соответствует действительности. Этот популярный миф опроверг уролог-андролог Тимур Бицоев в беседе с RT.

По словам специалиста, арбузы не могут растворять или выводить уже сформировавшиеся камни. Более того, при мочекаменной болезни усиленное мочеотделение, которое они провоцируют, может вызвать смещение крупного камня, закупорку мочеточника и приступ почечной колики. «Людям с диагностированной мочекаменной болезнью не стоит самостоятельно устраивать "арбузную терапию" без консультации уролога», — подчеркнул врач.

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Он также отметил, что чрезмерное употребление арбузов опасно для людей с хроническими заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, тяжелой гипертонией и состояниями, при которых необходимо ограничивать потребление жидкости. Кроме того, врач напомнил, что арбуз содержит природные сахара, поэтому людям с сахарным диабетом, преддиабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена важно соблюдать умеренность.

Ранее эксперты издания Health рассказали, что арбузы содержат антиоксиданты, которые защищают сердце, иммунитет и полезны для профилактики рака. Кроме того, плоды повышают выносливость и улучшают качество кожи.

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