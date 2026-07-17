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Забота о себе
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11:43, 17 июля 2026Забота о себе

Названы неочевидные плюсы частого употребления арбузов

Health: Арбузы защищают здоровье суставов и кожи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

Арбузы являются полезными для суставов и защищают кожу от появления пигментных пятен. Об этих неочевидных плюсах частого употребления плодов рассказали эксперты издания Health.

Специалисты рассказали, что арбузы, как и другие ягоды, насыщены антиоксидантами. Эти вещества борются с воспалениями и являются полезными для суставов, профилактики рака, болезни Альцгеймера, диабета и заболеваний сердца. Помимо этого у плодов есть и неожиданные преимущества. Как утверждают эксперты, в них содержится L-цитруллин, который расслабляет сосуды, а еще повышает физическую выносливость.

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Еще одним плюсом арбузов они назвали положительное влияние на качество кожи. Находящиеся в них витамины А и С придают ей здоровый вид, а ликопин защищает от появления пигментных пятен и других повреждений, возникающих из-за солнца.

Эксперты также добавили, что арбуз является идеальным летним перекусом. Он на 95 процентов состоит из воды, что позволяет восполнить дефицит жидкости, а благодаря сладкому вкусу легко заменяет более калорийные и жирные десерты.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что арбуз может стать причиной проблем с ЖКТ. По его словам, это объясняется содержанием в нем ферментируемой клетчатки, которая в некоторых случаях запускает активное брожение в кишечнике.

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