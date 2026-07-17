Исчезновение важной детали смартфона объяснили

How-To Geek: Современные смартфоны лишились карт памяти из-за их ограничений

В современных смартфонах стали все реже попадаться слоты под карты памяти. На это обратило внимание издание How-To Geek.

Журналисты медиа подчеркнули, что разъемы под карты для хранения данных практически не встречаются в новых флагманских устройствах. По словам редактора портала Бертеля Кинга, производители смартфонов в первую очередь отказались от поддержки карт памяти из-за заложенных в них ограничений и низкой скорости.

Кинг объяснил, что встроенный накопитель смартфона может обеспечивать в разы более высокую скорость, чем карта памяти. Это напрямую влияет на быстродействие телефона. Также он отметил, что хранить ценные данные на карте памяти небезопасно — если злоумышленник похитит аппарат, то он сможет легко извлечь карту и получить доступ к данным.

Также журналист полагает, что современные смартфоны оснащены достаточным объемом встроенной памяти, и нужды для приобретения дополнительного носителя нет. Бертель Кинг отметил, что почти все устройства в базовом исполнении имеют минимум 256 гигабайт встроенной памяти. По его словам, этого достаточно для хранения приложений, игр и фотографий.

В начале июля авторы портала SlashGear рассказали, что порт HDMI начал исчезать из новых ноутбуков ради экономии. Также они сообщили, что для подключения монитора к компьютеру можно использовать разъем USB-C.