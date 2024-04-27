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12:12, 27 апреля 2024Спорт

МОК назвал условия для дисквалификации россиян на Олимпиаде

МОК: россиян дисквалифицируют за демонстрацию флага или символа Z на Олимпиаде

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условия для дисквалификации российских спортсменов на Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит AFP.

Бах заявил, что во время соревнований или церемоний награждения запрещены политические акции. «Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — рассказал он.

25 апреля глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что санкции против российских атлетов за участие в ОИ-2024 вводиться не будут. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение атлетов.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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