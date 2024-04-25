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18:59, 25 апреля 2024Спорт

В России оценили вероятность санкций против атлетов за участие в ОИ-2024

Депутат Свищев: санкции против атлетов за участие в ОИ-2024 вводиться не будут
СюжетСанкции против России:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Никакие санкции против российских атлетов за участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (ОИ-2024) вводиться не будут. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Руководство страны четко сообщило, что мы будем уважать решение и тех спортсменов, которые решили ехать, и тех спортсменов, которые решили не ехать на Олимпийские игры. Поэтому, конечно, никаких санкций не будет к тем, кто решит выступать на Олимпиаде», — оценил вероятность санкций депутат.

Ранее российские фехтовальщики отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Отмечается, что это была единственная возможность для спортсменов отобраться на Олимпиаду. Также от участия в ОИ-2024 в нейтральном статусе отказались российские скалолазы, гимнасты, лучники и гребцы.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алена Шевченко
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