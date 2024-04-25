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12:35, 25 апреля 2024Спорт

Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

Российские фехтовальщики отказались от участия в квалификации к Олимпиаде-2024

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские фехтовальщики отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает France Press со ссылкой на Европейскую конфедерацию фехтования (EFC).

В EFC заявили, что единственной возможностью для россиян отобраться на Олимпиаду было поехать на турнир в Дифферданже (Люксембург), однако отечественные атлеты решили не принимать в нем участия. «Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было», — заявил глава EFC Джорджио Скарсо.

Ранее стало известно, что от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе отказались российские скалолазы. До этого от Игр отказались гимнасты, лучники и гребцы.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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