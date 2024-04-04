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11:42, 4 апреля 2024Спорт

Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

Российские скалолазы отказались от участия в квалификации к Олимпиаде-2024

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские скалолазы отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC).

В IFSC заявили, что единственной возможностью для россиян отобраться на Олимпиаду было поехать на серию турниров в Шанхае и Будапеште, организованной Международным олимпийским комитетом (МОК). Однако отечественные атлеты решили не принимать в них участия.

Ранее стало известно, что от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе отказались российские гребцы. До этого от Игр отказались гимнасты и лучники.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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