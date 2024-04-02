Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

Российские гребцы отказались от участия в квалификации к Олимпиаде-2024

Российские гребцы отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, заявление опубликовано на сайте организации.

Свирин заявил, что спортсменов не устроили условия-обязательства, обозначенные Международной федерацией гребного спорта и Международным олимпийским комитетом (МОК). По его мнению, «участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями» невозможно.

Ранее стало известно, что от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе отказались российские лучники. До этого от Игр отказались гимнасты.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.