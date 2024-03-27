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17:46, 27 марта 2024Спорт

Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

Российские лучники отказались от участия в квалификации к Олимпиаде-2024

Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что атлеты отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Ешеев рассказал, что исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, однако они не захотели участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, без флага и гимна. Он подчеркнул, что в команде многие представляют ЦСКА и «Динамо», которые находятся под санкциями.

Ранее стало известно, что очередные российские спортсмены отказались от Олимпиады. Тогда старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что атлеты не хотят соревноваться без флага и гимна.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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