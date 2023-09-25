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19:01, 25 сентября 2023Спорт

Российские гимнасты отказались выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду без флага

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об отношении атлетов к выступлению на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет», — заявила она. Родионенко отметила, что выступать на турнирах без национальной символики, возможно, будут те гимнасты, которые не входят в сборную страны.

17 сентября Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году. Спортсмены должны выступать на турнире в нейтральном статусе. Россияне было отказано в участии в международных соревнованиях в марте 2022-го.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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