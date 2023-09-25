Российские гимнасты отказались выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду без флага

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об отношении атлетов к выступлению на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет», — заявила она. Родионенко отметила, что выступать на турнирах без национальной символики, возможно, будут те гимнасты, которые не входят в сборную страны.

17 сентября Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году. Спортсмены должны выступать на турнире в нейтральном статусе. Россияне было отказано в участии в международных соревнованиях в марте 2022-го.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.