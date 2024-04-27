Forbes: ВСУ потеряют несколько поселений в районе Очеретино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в отчаянном положении и утратят несколько поселений в районе Очеретино. О грядущих потерях украинской армии заявил военный обозреватель из США Дэвид Экс, материал опубликован в Forbes.

«Истощенные украинские бригады оказались в отчаянном положении в этом районе. То, что украинцы потеряют несколько поселений в районе Очеретино, уже предрешено», — написал западный обозреватель.

Кроме того, в Киеве идут ожесточенные дискуссии на тему того, как Российской армии ранее удалось прорвать украинскую оборону к западу от Авдеевки, рассказал Экс. «Стоит отметить, что всем украинским бригадам сложно держать оборонительные позиции под неослабевающими бомбардировками», — также указал он.

26 апреля сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России расширяют прорыв линии фронта на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Очеретино и Бердычи в Донецкой народной республике.

Перед этим киевский политолог Руслан Бортник в разговоре с отставным полковником Службы безопасности Украины Олегом Стариковым заявил, что украинские войска неожиданно и резко утратили позиции под Очеретино. Стариков при этом счел, что провал армии Украины на указанных территориях может стать причиной оперативно-тактических проблем для Киева.