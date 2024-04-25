Киевский политолог: Украина резко и неожиданно потеряла позиции под Очеретино

Украинские войска быстро утратили позиции под Очеретино. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в разговоре с отставным полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Олегом Стариковым, передает РИА Новости.

«Это было достаточно неожиданно и резко по сравнению с предыдущим ходом боевых действий», — оценил он потерю позиций. Бортник также спросил у отставного полковника СБУ, могут ли произойти такие события, как в Очеретино, на других участках фронта.

Стариков убежден, что провал армии Украины на указанных территориях может стать причиной оперативно-тактических проблем для Киева. По его словам, если украинские силы продолжат сдавать позиции, то западные союзники будут задавать неудобные вопросы. «Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?"» — отметил он.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState назвал действия руководства 115-й механизированной бригады республики причиной провала обороны в Очеретино. Подчеркивается, что отступление из населенного пункта подняло целый ряд проблем армии Украины.