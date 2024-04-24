DeepState: в провале ВСУ в Очеретино виновато руководство 115-ой бригады

Причиной провала обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Очеретино на авдеевском направлении стали действия руководства 115-ой механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил украинский Telegram-канал DeepState.

Авторы канала прокомментировали бегство ВСУ из Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Подчеркивается, что отступление из населенного пункта подняло целый ряд проблем украинской армии, включая игнорирование руководством хронических проблем находящихся на фронте подразделений.

«Руководство 115-ой бригады ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери», — заявили в DeepState. Журналисты также указали на некомпетентность ряда ключевых спикеров ВСУ и рост недоверия к руководству. Они добавили, что рядовые солдаты не должны нести наказание за провалы командования.

В ночь на 23 апреля издание «Страна» со ссылкой на одного из украинских волонтеров подтвердило информацию о бегстве ВСУ из Очеретино. Волонтер отметил, что выровнять фронт на авдеевском направлении после успеха ВС России будет сложно.