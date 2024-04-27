Опубликовано видео с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки дронов ВСУ

Стали известны подробности ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Помимо нефтезавода, целью дронов был военный аэродром, утверждает издание Baza.

Атака на регион длилась полтора часа. Всего Кубань за ночь атаковали 66 БПЛА, заявляли в Минобороны.

Аэродром атаковали 10 дронов, десятки других целились в нефтезаводы

По сообщению Baza, первые беспилотники атаковали территорию Краснодарского края около трех часов ночи. Атака дронов на регион длилась полтора часа. Первые из них попытались атаковать военный аэродром недалеко от станицы Кущевская, печально известной из-за криминальных событий прошлых лет. По имеющимся данным, на аэродром было направлено более 10 дронов. О каких-либо повреждениях на нем не сообщается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов в крае. Помимо НПЗ в Славянске-на-Кубани, это Ильский нефтезавод (ООО «КНГК-ИНПЗ»). Последний пытались атаковать около 17 беспилотников. По данным издания, там в результате удара была повреждена установка АТ-1. Начался пожар, его ликвидировали через полчаса.

Нефтезавод группы компаний «Славянск-ЭКО» в Славянске-на-Кубани атаковали еще 12 беспилотников. Там была повреждена ректификационная колонна. Возникший пожар удалось быстро потушить.

В сети также появились кадры, которые, как утверждается, сняты с места взрыва в Славянске-на-Кубани. На кадрах слышен грохот и виден полыхающий объект. Что именно горит на видео, не сообщается.

Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны перехватили за ночь 68 беспилотников ВСУ. 66 из них сбили над территорией Краснодарского края, еще два — над Крымом.

НПЗ из-за атаки приостановил работу

Позднее директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев сообщил, что нефтеперерабатывающий завод частично приостановил работу после атаки.

По его словам, прилет привел к сильному пожару, из-за чего возможно наличие скрытых повреждений. До этого глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о повреждении ректификационной колонны, однако отметил, что резервуарный парк, на который были направлены девять дронов, не пострадал.

Фото: Leah Millis / Reuters

Попытка атаки на НПЗ в Славянске-на-Кубани не стала первой. В ночь на 17 марта его также атаковали беспилотники. БПЛА удалось нейтрализовать, однако в результате падения одного из них вспыхнул пожар. На его тушение бросили более 80 пожарных. Сообщалось, что не выжил один из работников предприятия, однако причиной этого назвали сердечный приступ. Пострадавших непосредственно от атаки не было.