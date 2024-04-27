Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 27 апреля 2024Россия

Появилось видео с места предполагаемого взрыва на атакованной 66 дронами Кубани

Опубликовано видео с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани

В сети появились кадры, которые, как утверждается, сняты с места взрыва в Славянске-на-Кубани. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен грохот и виден полыхающий объект. Что именно горит на видео, запечатленном в Краснодарском крае, не сообщается.

В ночь на 27 апреля жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах. Губернатор Вениамин Кондратьев впоследствии отчитывался о подавлении 10 дронов. По его данным, они пытались атаковать атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Минобороны впоследствии уточнило, что ночью над Кубанью перехватили 66 беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбили в Крыму. Ведомство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

      Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

      Неизвестные попытались захватить российский учебный центр

      На Украине сообщили о серьезном повреждении четырех ТЭС

      Популярный миф о стрингах развеяли

      Россиянин несколько раз ударил приятеля ножом в спину и попал под следствие

      Появилось видео с места предполагаемого взрыва на атакованной 66 дронами Кубани

      Названы города России с самым большим дисконтом на «вторичку»

      Посадивший российский самолет в поле пилот начал таксовать

      Беременная девушка рассталась с бойфрендом после одной его просьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше