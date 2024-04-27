Появилось видео с места предполагаемого взрыва на атакованной 66 дронами Кубани

Опубликовано видео с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани

В сети появились кадры, которые, как утверждается, сняты с места взрыва в Славянске-на-Кубани. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен грохот и виден полыхающий объект. Что именно горит на видео, запечатленном в Краснодарском крае, не сообщается.

В ночь на 27 апреля жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах. Губернатор Вениамин Кондратьев впоследствии отчитывался о подавлении 10 дронов. По его данным, они пытались атаковать атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Минобороны впоследствии уточнило, что ночью над Кубанью перехватили 66 беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбили в Крыму. Ведомство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.