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10:04, 27 апреля 2024Экономика

Российский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки дронов

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после прилета десяти беспилотников
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после того, как в ночь на субботу, 27 апреля, был атакован десятью беспилотниками. Об этом в комментарии ТАСС сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

По его словам, прилет привел к сильному пожару, из-за чего возможно наличие скрытых повреждений. До этого глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о повреждении ректификационной колонны, однако отметил, что резервуарный парк, на который были направлены девять дронов, не пострадал.

Возгорание было оперативно ликвидировано. НПЗ был только одной из целью атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Пострадавших в результате ударов нет.

Нефтеперерабатывающие заводы стали одной из основных целей атак беспилотников в последние месяцы. Из-за повреждений переработка нефти в стране упала до минимума за 11 месяцев, а экспорт нефтепродуктов к середине апреля сократился на четверть по сравнению со средним значением в те же сроки в 2019-2023 годах.

В разное время от ударов пострадали Куйбышевский НПЗ, Новошахтинский НПЗ, заводы в Туапсе, в Ростовской, Ленинградской, Нижегородской, Смоленской, Волгоградской областях.

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      Платон Щукин
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