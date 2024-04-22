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19:56, 22 апреля 2024Экономика

Переработка нефти в России упала до минимума

Bloomberg: переработка нефти в России упала до минимума за 11 месяцев

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

В период с 11 по 17 апреля нефтепереработка в России упала до 5,22 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей меньше (0,2 процента), чем в прошлую неделю, это стало очередным минимальным результатом за последние 11 месяцев. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с положением дел, пишет Bloomberg.

Такой результат стал следствием атак беспилотников, внеплановых ремонтов по другим причинам, а также простоя Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) из-за наводнения.

Если брать отдельно предприятия, пострадавшие от атак, то они перерабатывали с 1 по 17 апреля на 280 тысяч баррелей меньше, чем в среднем за период с 1 по 24 января. Также отмечается, что в последний месяц атаки на НПЗ почти прекратились, но вместе с этим замедлились темпы восстановления предприятий.

Ранее аналитическая компания Kpler подсчитала, что экспорт российского дизельного топлива с 3 по 11 апреля сократился на четверть по сравнению со средним значением в те же сроки в 2019-2023 годах. В свою очередь, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в марте доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов упали на 20 процентов.

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      Платон Щукин
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