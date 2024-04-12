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15:57, 12 апреля 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти упали

МЭА сообщило о падении доходов России от продажи нефти в марте на 20 процентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам марта экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос на 210 тысяч баррелей в сутки, до 7,84 миллиона, однако доходы от их продажи упали на 20 процентов, до 9,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Наибольшие потери понес бензин, что связано с ограничением его поставок за рубеж с 1 марта (разрешены только поставки по межгосударственным контрактам) и сокращением производства. Последнее обстоятельство объясняется авариями на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и атаками беспилотников.

Частично провал в нефтепродуктах компенсирован ростом цен российской нефти в среднем на 1,8 доллара за баррель, что позволило достичь их максимума с октября 2023 года. Минусом стало только повышение разницы в цене между поставляемым в Индию сортом Dubai M1 и российским Urals, что говорит о неблагоприятной конъюнктуре.

Также в документе говорится, что атаки Украины на российские НПЗ могут ухудшить ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов. В ближайшие месяцы сохраняется «потенциал для более жесткого баланса».

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По оценке МЭА, в марте полностью или частично в России были остановлены мощности, позволяющие производить 800 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. Из-за этого мировое производство сократилось на 500 тысяч баррелей.

Российские власти отрицают возможность дефицита бензина в стране, однако СМИ указывают, что для достижения таких целей рассматриваются разные способы. Среди них — закупка бензина в Белоруссии и Казахстане (в республике опровергают вариант), снижение экологических нормативов и рост выпуска на неповрежденных предприятиях.

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      Платон Щукин
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