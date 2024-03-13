Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) остановил работу после атаки украинских дронов. Беспилотники упали на территорию крупнейшего на юге России НПЗ в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадавших нет, но технологические объекты остановлены. «По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Технологические объекты предприятия остановлены», — сообщил глава региона.
В настоящее время уточняются последствия атаки. О каких-либо повреждениях не сообщалось.
Ранее дроны ВСУ атаковали нефтезаводы в Рязанской и Ленинградской областях
13 марта атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись также два нефтезавода в других регионах. Так, в Рязанской области в результате атаки на предприятии начался пожар. По предварительным данным, беспилотник мог попасть в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пожар удалось потушить спустя несколько часов.
«Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен», — сообщал источник.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в результате атаки украинских дронов пострадали два человека. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести и получают всю необходимую помощь, отметил губернатор.
В Ленинградской области дрон попытался атаковать нефтезавод «Кинеф», но был перехвачен и сбит на подлете к нему. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, обошлось без разрушений и пострадавших. «Производство работает в штатном режиме. Все последствия в месте падения беспилотника устранены», — сообщил он.
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о причастности к атакам на нефтезаводы в российских регионах. По словам источника, именно СБУ отправила беспилотники сразу на три предприятия, чтобы уменьшить экономический потенциал России.
«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — рассказал собеседник.
Эксперт оценил вероятность роста цен на бензин из-за атак на НПЗ
На фоне атак стоимость бензина марки Аи-95, а также летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимума с конца сентября — начала октября прошлого года.
Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов заявил, что значимого всплеска можно не ожидать, однако повышение в оптовой торговле возможно.
По мнению эксперта, наполовину упавшие мощности предприятий вряд ли приведут к длительной остановке, поэтому остаются «локальными моментами». Временно можно будет пользоваться резервами с нефтебаз в самих регионах или привезти бензин и дизельное топливо с других, изменив логистику.
Временно выпадающие мощности могут сработать только в качестве небольшого повышения в опте — под влиянием, в первую очередь, информационных событий. Но говорить о каком-то длительном эффекте, мне кажется, не приходится