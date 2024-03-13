Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие
Украинский беспилотник упал на нефтезавод в Рязанской области утром в среду, 13 марта. В результате удара БПЛА начался пожар. На место оперативно выехали спецслужбы.
По информации Telegram-канала «112», дрон попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Губернатор региона Павел Малков подтвердил атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтезавод. Он уточнил, что находится на месте происшествия.
Как минимум два человека пострадали
В приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани сообщили как минимум о двух пострадавших в результате пожара.
Доставлены двое пострадавших, состояние средней степени тяжести, госпитализированы в травматологию
Позже появилась информация, что двое сотрудников нефтезавода получили осколочные ранения. При этом серьезно мужчины не пострадали.
Момент удара по нефтезаводу попал на видео. На кадрах дрон врезается в строение, после чего оттуда поднимается густой черный дым. СМИ сообщают, что площадь пожара по состоянию на 8:40 составляла 150 «квадратов», горели две установки первичной перегонки нефти. Как утверждает Shot, дроны самолетного типа атаковали установки АТ-6 и АВТ-4. По предварительной версии, в атаке были задействованы четыре устройства.
Местная жительница Ксения также рассказала, что всего было четыре дрона. «Пожар на нефтезаводе в двух местах. Беспилотники летали в 6:30. Муж находился на нефтезаводе. Было страшно за него. С ним все в порядке», — пояснила она.
В момент атаки по Рязанской области сбили другой БПЛА, направлявшийся к нефтезаводу под Петербургом
Утром 13 марта беспилотник ВСУ сбили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Известно, что дрон пытался атаковать нефтезавод в городе Кириши.
Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены
Кроме того, в это же время беспилотник пытался атаковать Бутурлинский район Воронежской области. Возможные повреждения на инфраструктурных объектах выясняются.
Глава администрации района Юрий Матузов сообщил, что все службы работают в штатном режиме, а также призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Помимо этого, несколькими часами ранее БПЛА сбили в небе над Курской областью.
По данным Минобороны России, всего с ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 58 БПЛА: над территорией Белгородской области — 11 БПЛА, Брянской — 8, Воронежской — 29, Курской — 8, Ленинградской – 1, Рязанской – 1.
Путин назвал цель попыток атаки российских регионов ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина пыталась атаковать российские регионы, чтобы если не сорвать президентские выборы в РФ, то помешать нормальному процессу волеизъявления жителей страны.
Кроме того, еще одной причиной глава государства назвал информационный эффект. Путин пояснил, что Украина таким образом хочет «хоть что-то показать».
Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это