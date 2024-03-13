Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

Губернатор Рязанской области Малков: пожар на НПЗ начался из-за атаки дрона

Украинский беспилотник упал на нефтезавод в Рязанской области утром в среду, 13 марта. В результате удара БПЛА начался пожар. На место оперативно выехали спецслужбы.

По информации Telegram-канала «112», дрон попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Губернатор региона Павел Малков подтвердил атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтезавод. Он уточнил, что находится на месте происшествия.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Как минимум два человека пострадали

В приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани сообщили как минимум о двух пострадавших в результате пожара.

Доставлены двое пострадавших, состояние средней степени тяжести, госпитализированы в травматологию

приемное отделение больницы скорой медицинской помощи Рязани

Позже появилась информация, что двое сотрудников нефтезавода получили осколочные ранения. При этом серьезно мужчины не пострадали.

Момент удара по нефтезаводу попал на видео. На кадрах дрон врезается в строение, после чего оттуда поднимается густой черный дым. СМИ сообщают, что площадь пожара по состоянию на 8:40 составляла 150 «квадратов», горели две установки первичной перегонки нефти. Как утверждает Shot, дроны самолетного типа атаковали установки АТ-6 и АВТ-4. По предварительной версии, в атаке были задействованы четыре устройства.

Местная жительница Ксения также рассказала, что всего было четыре дрона. «Пожар на нефтезаводе в двух местах. Беспилотники летали в 6:30. Муж находился на нефтезаводе. Было страшно за него. С ним все в порядке», — пояснила она.

В момент атаки по Рязанской области сбили другой БПЛА, направлявшийся к нефтезаводу под Петербургом

Утром 13 марта беспилотник ВСУ сбили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Известно, что дрон пытался атаковать нефтезавод в городе Кириши.

Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Кроме того, в это же время беспилотник пытался атаковать Бутурлинский район Воронежской области. Возможные повреждения на инфраструктурных объектах выясняются.

Фото: Иван Денисенко / РИА Новости

Глава администрации района Юрий Матузов сообщил, что все службы работают в штатном режиме, а также призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Помимо этого, несколькими часами ранее БПЛА сбили в небе над Курской областью.

По данным Минобороны России, всего с ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 58 БПЛА: над территорией Белгородской области — 11 БПЛА, Брянской — 8, Воронежской — 29, Курской — 8, Ленинградской – 1, Рязанской – 1.

Путин назвал цель попыток атаки российских регионов ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина пыталась атаковать российские регионы, чтобы если не сорвать президентские выборы в РФ, то помешать нормальному процессу волеизъявления жителей страны.

Кроме того, еще одной причиной глава государства назвал информационный эффект. Путин пояснил, что Украина таким образом хочет «хоть что-то показать».