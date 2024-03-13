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07:59, 13 марта 2024Россия

На подлете к нефтезаводу в Ленобласти сбили беспилотник

Губернатор Ленобласти Дрозденко: на подлете к нефтезаводу сбит беспилотник ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Дрон пытался атаковать нефтезавод в городе Кириши Ленинградской области — его сбили средствами поражения, уточнил глава региона.

«Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — отчитался Дрозденко.

Ленинградская область впервые подверглась атаке беспилотника со стороны Украины в январе. Впоследствии сообщалось о попытках атаки ВСУ на объекты в регионе. В Ленобласти на фоне атак запретили публиковать фото и видео последствий применения беспилотников и информацию от расположении объектов Минобороны.

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      Анастасия Шейкина
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