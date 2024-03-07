В Ленобласти запретили показывать фото и видео последствий ударов беспилотников

В Ленобласти запретили показывать фото и видео последствий ударов дронов ВСУ

Правительство Ленинградской области запретило публиковать фото и видео последствий применения беспилотников и информацию от расположении объектов Минобороны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства российского региона.

Из него следует, что в регионе запрещены публикации любых данных об объектах Минобороны, а также сооружений систем связи, системы охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон.

Документ подписал вице-губернатор региона Михаил Ильин. До 15 марта руководству Ленобласти также поручено разработать еще один документ, который установит ответственность за нарушение запрета.

Ленинградская область впервые подверглась атаке беспилотника со стороны Украины в январе. Впоследствии сообщалось о попытках атаки ВСУ на объекты в регионе. Последний раз регион попадал под удар в начале марта.