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21:36, 2 марта 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в Ленобласти

Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ленинградской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве уточнили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.

Ранее 2 марта сообщалось о попытке беспилотника атаковать порт Бронка в Петербурге. В Ломоносовском районе Ленинградской области также сработала ПВО.

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      Марина Совина
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