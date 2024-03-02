Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в Ленобласти

Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ленинградской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве уточнили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.

Ранее 2 марта сообщалось о попытке беспилотника атаковать порт Бронка в Петербурге. В Ломоносовском районе Ленинградской области также сработала ПВО.