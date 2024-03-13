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07:29, 13 марта 2024Россия

В российском регионе нефтезавод загорелся из-за падения беспилотника

В Рязанской области из-за падения беспилотника начался пожар на нефтезаводе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Из-за падения беспилотника на нефтезавод в Рязанской области там начался пожар. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Предположительная причина пожара — падение беспилотника», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что данных о пострадавших при пожаре нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Как утверждает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пострадали, по предварительным данным, два человека. Официальной информации о пожаре пока не поступало.

Днем ранее, 12 марта, беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле. Как уточнял мэр Орла Юрий Парахин, из-за атаки дрона в близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек. Тогда же из-за беспилотника пожар начался и в промзоне в Нижегородской области.

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      Анастасия Шейкина
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