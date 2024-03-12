Пожар в промзоне Нижегородской области после атаки дронов ВСУ локализовали

Губернатор Никитин: пожар в Кстовской промзоне после атаки ВСУ локализован

Пожар на территории промзоны в Кстовском районе Нижегородской области, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», — отчитался глава региона.

Как ранее уточнял Никитин, в регионе был атакован объект топливно-энергетического комплекса. В сети также появились кадры пожара на объекте.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.