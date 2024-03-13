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09:05, 13 марта 2024Россия

Появились данные о пострадавших при атаке БПЛА на нефтезавод в Рязани

Shot: сотрудники нефтезавода в Рязани получили осколочные ранения при атаке БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Двое сотрудников нефтезавода в Рязани получили осколочные ранения при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Такие данные появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, серьезно мужчины не пострадали, их госпитализировали.

Как утверждает Shot, дроны самолетного типа атаковали установки АТ-6 и АВТ-4. По предварительной версии, в атаке были задействованы четыре устройства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков уже подтвердил атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтезавод.

Он отметил, что оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Пожар на рязанском нефтезаводе начался утром в среду, 13 марта. Предположительно, беспилотник угодил в установку по первичной переработке нефтепродуктов.

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      Анна Щербакова
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