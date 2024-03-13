Губернатор подтвердил атаку беспилотника на нефтезавод в Рязанской области

Рязанский губернатор Малков подтвердил атаку беспилотника на нефтезавод

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтезавод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие», — сообщил губернатор, подчеркнув, что он находится на месте происшествия.

По информации врачей, пострадали два человека — их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в травматологическое отделение.

Пожар на рязанском нефтезаводе начался утром в среду, 13 марта. Предварительно, беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов.

