Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области

Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области

Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области, который, по предварительным данным, начался после падения беспилотника. Об этом сообщили в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани, передает ТАСС.

«Доставлены двое пострадавших, состояние средней степени тяжести, госпитализированы в травматологию», — сообщили в приемном отделении. Там не привели других подробностей о получивших травмы.

Пожар на рязанском нефтезаводе начался утром в среду, 13 марта. Предварительно, беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов.

Тогда же беспилотник сбили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области. Дрон пытался атаковать нефтезавод в городе Кириши, никто не пострадал.