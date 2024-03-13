Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 13 марта 2024Россия

Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области

Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области, который, по предварительным данным, начался после падения беспилотника. Об этом сообщили в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани, передает ТАСС.

«Доставлены двое пострадавших, состояние средней степени тяжести, госпитализированы в травматологию», — сообщили в приемном отделении. Там не привели других подробностей о получивших травмы.

Пожар на рязанском нефтезаводе начался утром в среду, 13 марта. Предварительно, беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов.

Тогда же беспилотник сбили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области. Дрон пытался атаковать нефтезавод в городе Кириши, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал возможную причину острой реакции Макрона в адрес России

      На журналиста Зыгаря завели дело о распространении фейков про Российскую армию

      Байден набрал нужное число делегатов для номинации от Демократической партии

      Губернатор подтвердил атаку беспилотника на нефтезавод в Рязанской области

      Российской учительнице пришлось укорачивать ногу из-за неверного диагноза врачей

      Путин назвал цель попыток Украины атаковать регионы России

      Путин назвал цели введения прогрессивного налогообложения в России

      Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области

      Путин объяснил попытки атак Киева на Белгородскую и Курскую области

      Трамп набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше