Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Какое условие озвучил глава государства?

Путин вновь заявил о готовности России к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости вновь заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также высказался о возможности «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.

Путин заявил, что переговоры должны быть основаны на современных реалиях

Глава государства, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам, заявил, что они должны быть основаны «не на хотелках после применения психотропных средств».

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал Путин.

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Он заявил, что в вопросе «честного договора» с Западом России необходимы прописанные гарантии, которые ее устроят. «Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Нам нужны гарантии», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что руководствуется фактами, а не разговорами о том, что всем можно доверять, и не купится на пустые посылы.

Путин призывал Украину отменить запрет на переговоры с Россией

Президент России неоднократно заявлял о готовности России к переговорам по Украине и призывал Киев отменить соответствующий запрет. В сентябре 2023 года он предложил США убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры, в случае если Вашингтон хочет заключения мира.

«Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», — заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорится в указе.