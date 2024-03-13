Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и озвучил условие

Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств. Об этом президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США нужно прекратить поддержку Киева, чтобы конфликт на Украине завершился. По его мнению, переговоры Москвы и Киева положат конец конфликту.

12 марта официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина последовательно отрицает возможность переговоров с Москвой.