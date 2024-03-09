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15:51, 9 марта 2024Мир

В США озвучили план по завершению конфликта на Украине

Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США нужно прекратить поддержку Киева, чтобы конфликт на Украине завершился. Такой сценарий озвучил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

Он также перечислил пункты, необходимые на его взгляд для завершения конфликта. Для этого, по его мнению, помимо прекращения помощи нужно сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать ситуацию, а также уведомить об этом союзников.

По мнению Макгрегора, переговоры Москвы и Киева положат конец конфликту.

Ранее депутат бундестага ФРГ Жаклин Настич подняла вопрос о рассматриваемых федеральным правительством Германии возможных сценариях окончания конфликта на Украине.

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      Анастасия Шейкина
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