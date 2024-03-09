Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта

США нужно прекратить поддержку Киева, чтобы конфликт на Украине завершился. Такой сценарий озвучил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

Он также перечислил пункты, необходимые на его взгляд для завершения конфликта. Для этого, по его мнению, помимо прекращения помощи нужно сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать ситуацию, а также уведомить об этом союзников.

По мнению Макгрегора, переговоры Москвы и Киева положат конец конфликту.

Ранее депутат бундестага ФРГ Жаклин Настич подняла вопрос о рассматриваемых федеральным правительством Германии возможных сценариях окончания конфликта на Украине.