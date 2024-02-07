В Германии подняли вопрос о сценариях окончания конфликта на Украине

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о сценариях окончания конфликта на Украине

Депутат бундестага ФРГ Жаклин Настич подняла вопрос о рассматриваемых федеральным правительством Германии возможных сценариях окончания конфликта на Украине. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса Насти, обращенного к немецкому кабмину.

«Какие сценарии войны между Россией и НАТО или между Россией и Федеративной Республикой Германия уже рассматривались в Федеральном министерстве обороны», — говорилось в вопросе Настич.

На вопрос депутата ответ предоставила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. Она подчеркнула, что конфликт России и Украины «коренным образом изменил обстановку в области безопасности в Европе». По словам парламентского статс-секретаря, Бундесвер и Минобороны ФРГ для обеспечения обороноспособности НАТО сформировали определенные сценарии дальнейшего развития событий.

«Бундесвер ориентируется на свою основную задачу современной национальной обороны и обороны союзников на основе Стратегии национальной безопасности. Эта основная миссия определяет самооценку, структуру, функциональность, многонациональное сотрудничество, а также подготовку и учения Бундесвера. Таким образом, Германия вносит свой вклад в сдерживание и обороноспособность НАТО», — ответила Меллер.

Ранее экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес раскрыл «самый кошмарный» сценарий развития конфликта на Украине. Он отмечал, у Киева почти закончились боеприпасы. При этом Европа и США не хотят увеличивать их производство. Ходжес добавлял, что Украина рискует лишиться некоторых территорий, поскольку не сможет отразить атаки со стороны России из-за дефицита оружия.