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12:36, 12 марта 2024Россия

Песков оценил возможность переговоров с Украиной

Песков: Киев против переговоров с Москвой де-факто и де-юре

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Украина последовательно отрицает возможность переговоров с Москвой. Так оценил текущую ситуацию в этом вопросе официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 12 марта, ТАСС.

«Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре», — констатировал он.

В таком ключе представитель Кремля отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности переговоров России и Украины.

«Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО - видим только одно: это достаточно последовательная позиция киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров», — отметил Песков.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что капитуляция Украины не принесет мир. Однако, он предположил, что для урегулирования конфликта необходимы переговоры, которые «должны сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

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      Игорь Дмитров
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