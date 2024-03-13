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09:08, 13 марта 2024Россия

«Спят и видят». Путин рассказал о последствиях ввода польских войск на Украину. Что об этом говорят в Варшаве?

Путин заявил, что Польша заберет свои земли в случае введения войск на Украину
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о последствиях ввода польских войск на Украину.

По его словам, в этом случае Польша уже не уйдет с украинской территории, так как захочет забрать земли, которые считает своими.

Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны «отцом народов», Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине

Владимир Путинпрезидент России

Страны НАТО обсуждают возможность отправки своих войск на Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных стран Европейского союза (ЕС) и НАТО на Украину. Он подчеркнул, что консенсуса по данному вопросу нет, однако подобная возможность обсуждается.

Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено

Эммануэль Макронпрезидент Франции

На слова Макрона отреагировали в Варшаве. Так, замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна отказывается от отправки своих войск на Украину. «В Польше нет такого проекта и идеи», — сказал он, добавив, что вопросы безопасности остаются «очень деликатными».

С аналогичным заявлением позже выступил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что Варшава не планирует посылать польских военных на территорию Украины, но нацелена на продолжение поддержки Киева в военном отношении.

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12 февраля 2024

Варшава отказалась считать отправку войск НАТО на Украину нереальной

Однако уже 9 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым

Радослав Сикорскийглава МИД Польши

Кроме того, польский министр сообщил, что Варшава призывает западные страны-союзницы к асимметричной и «творчески продуманной» эскалации против России в украинском конфликте.

Сикорский также назвал слова Макрона о войсках НАТО на Украине полезными, поскольку они якобы оказывают давление на Россию.

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12 марта 2024

О возможных территориальных претензиях Польши к Украине уже говорилось ранее

В 2022 году помощник российского президента Владимир Мединский заявил о стремлении Польши вернуться к Речи Посполитой. «[Польша] исторически всегда хотела владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии», — выразил опасения политик.

В начале февраля 2024 года глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Польша начинает готовиться к разделу Украины и выискивает исторические основания для взятия западных территорий страны под свой контроль.

Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси, или, как в Польше их называют, — Восточные Кресы

Владимир Роговглава движения «Мы вместе с Россией»

По его мнению, Польша хочет присвоить себе западные земли Украины, в связи с чем организовала информационную кампанию, где речь идет о принадлежности Крыма.

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      Марина Совина
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